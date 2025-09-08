Apple Aktie
|205,40EUR
|0,95EUR
|0,46%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Von der Präsentation des iPhone 17 erwartet sich Analyst David Vogt kaum Impulse für seine kurzfristigen Handy-Schätzungen bis Ende des Jahres. Ein dünneres Gerät dürfte die Kaufentscheidungen der Verbraucher nämlich kaum beeinflussen, schrieb er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf das "Awe Dropping"-Event am Dienstag./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 22:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 220,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 239,69
|
Abst. Kursziel*:
-8,21%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 239,69
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,21%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
Analysen zu Apple Inc.mehr Analysen
|07:25
|Apple Neutral
|UBS AG
|07.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|204,95
|0,24%
