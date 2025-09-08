Novo Nordisk Aktie

46,23EUR -0,85EUR -1,80%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

08.09.2025 14:59:41

Novo Nordisk Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Matthew Weston berichtete in einer am Montag vorliegenden Studie von aktuellen wöchentlichen Verschreibungstrends bei Abnehmmedikamenten (GLP-1). Nach einer Umstellung beim Einzelhändler CVS, der nun im Novo-Medikament Wegovy das bevorzugte Medikament vor Zepbound von Eli Lilly sehe, geht der Experte davon aus, dass das Wegovy-Wachstum derzeit seinen Höhepunkt erreicht. Dies passe zu seiner Erwartung eines verlangsamten Wachstums./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 10:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 10:35 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk
Analyst: UBS AG
340,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*: 46,10 €
-
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell: 350,00 DKK
-
Analyst Name::
Matthew Weston
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

