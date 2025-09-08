RWE Aktie

35,40EUR 0,41EUR 1,17%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

08.09.2025 07:29:14

RWE Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Outperform" belassen. Die europäischen Versorgerwerte seien im ersten Halbjahr als relative Gewinner aus der Suche nach defensiven Aktien hervorgegangen, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Allerdings habe sich auch das fundamentale Bild für den Sektor deutlich verbessert. Für das zweite Halbjahr sieht die Expertin weiteres Aufwärtspotenzial und nannte RWE, National Grid, Redeia, SSE, Veolia, United Utilities, EDPR sowie Terna als ihre "Top Picks"./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 16:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 04:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Outperform
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
35,07 € 		Abst. Kursziel*:
16,91%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
35,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,82%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

