RWE Aktie
|35,40EUR
|0,41EUR
|1,17%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Outperform" belassen. Die europäischen Versorgerwerte seien im ersten Halbjahr als relative Gewinner aus der Suche nach defensiven Aktien hervorgegangen, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Allerdings habe sich auch das fundamentale Bild für den Sektor deutlich verbessert. Für das zweite Halbjahr sieht die Expertin weiteres Aufwärtspotenzial und nannte RWE, National Grid, Redeia, SSE, Veolia, United Utilities, EDPR sowie Terna als ihre "Top Picks"./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 16:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Outperform
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
41,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
35,07 €
|
Abst. Kursziel*:
16,91%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
35,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,82%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.mehr Nachrichten
|
08:28
|RWE bringt Amprion-Anteil in Gemeinschaftunternehmen ein - Milliardenzahlung (dpa-AFX)
|
04.09.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
04.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
04.09.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.09.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
04.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.09.25
|ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt RWE auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 41 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu RWE AG St.mehr Analysen
|07:29
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|05.09.25
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|35,31
|0,91%
