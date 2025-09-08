Continental Aktie

73,72EUR 0,96EUR 1,32%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

08.09.2025 08:09:27

Continental Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Continental von 80 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sowohl das vor der Abspaltung stehende Autozuliefergeschäft Aumovio als auch der verbleibende Conti-Teil böten attraktive Anlagestorys, schrieb Erwann Dagorne in seiner am Montag vorliegenden Analyse des "Wegs zu 100 Euro". Beide Bereiche hält er nämlich aktuell für deutlich unterbewertet./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 16:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Overweight
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
72,56 € 		Abst. Kursziel*:
37,82%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
73,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,65%
Analyst Name::
Erwann Dagorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AGmehr Analysen

08:09 Continental Overweight Barclays Capital
04.09.25 Continental Underperform Bernstein Research
04.09.25 Continental Buy UBS AG
04.09.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.25 Continental Underperform Bernstein Research
Continental AG 74,22 2,01%

