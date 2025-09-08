Continental Aktie
|73,72EUR
|0,96EUR
|1,32%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Continental von 80 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sowohl das vor der Abspaltung stehende Autozuliefergeschäft Aumovio als auch der verbleibende Conti-Teil böten attraktive Anlagestorys, schrieb Erwann Dagorne in seiner am Montag vorliegenden Analyse des "Wegs zu 100 Euro". Beide Bereiche hält er nämlich aktuell für deutlich unterbewertet./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 16:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Overweight
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
72,56 €
|
Abst. Kursziel*:
37,82%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
73,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,65%
|
Analyst Name::
Erwann Dagorne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Continental auf 100 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
09:29
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel: DAX zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.09.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
05.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.09.25
|Fed independence? Here’s why you should worry. With Peter Conti-Brown (Financial Times)
|
04.09.25
|Bernstein Research: Continental-Aktie erhält Underperform (finanzen.at)
|
04.09.25
|UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Continental-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu Continental AGmehr Analysen
|08:09
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|04.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|08:09
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|04.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|08:09
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|04.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Continental Buy
|UBS AG
|05.08.25
|Continental Buy
|UBS AG
|04.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|03.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|29.11.24
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|27.11.24
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|13.11.24
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|01.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|74,22
|2,01%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:30
|Ströer Buy
|Warburg Research
|09:28
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:57
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08:28
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|08:16
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|07:56
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|07:41
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:32
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|07:29
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Boeing Buy
|UBS AG
|07:27
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Apple Neutral
|UBS AG
|06:44
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:41
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.09.25
|Orsted Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|Broadcom Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|05.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|05.09.25
|Bechtle B