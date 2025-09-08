Schneider Electric Aktie

223,95EUR 5,45EUR 2,49%
Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
08.09.2025 11:01:15

Schneider Electric Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Nicholas Green befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Einschätzungen und Aussichten der europäischen Investitionsgüterindustrie für das zweite Halbjahr 2025. Der französische Technologiekonzern habe bislang ein Jahr zum Vergessen gehabt, schrieb er. Doch dies könne im zweiten Halbjahr mit einer Rückkehr zum Wachstum und Margensteigerungen wieder wettgemacht werden./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 19:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
275,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
219,60 € 		Abst. Kursziel*:
25,23%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
223,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,80%
Analyst Name::
Nicholas Green 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu Schneider Electric S.A.mehr Analysen

11:01 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
04.09.25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
02.09.25 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
02.09.25 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
29.08.25 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Schneider Electric S.A. 223,95 2,49% Schneider Electric S.A.

Aktuelle Aktienanalysen

11:00 Siemens Market-Perform Bernstein Research
10:16 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
10:15 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:06 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:06 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:05 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:05 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:33 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:32 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:30 Ströer Buy Warburg Research
09:28 Volvo AB Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:57 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
08:31 RELX Outperform Bernstein Research
08:28 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
08:16 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
08:09 Continental Overweight Barclays Capital
08:01 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
07:56 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
07:44 Enel Outperform Bernstein Research
07:41 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
07:32 National Grid Outperform Bernstein Research
07:30 E.ON Market-Perform Bernstein Research
07:29 RWE Outperform Bernstein Research
07:29 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:28 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:27 Boeing Buy UBS AG
07:27 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
07:25 Apple Neutral UBS AG
06:44 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
06:44 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
06:42 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
06:41 Grand City Properties Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
07.09.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Tesla Sell UBS AG
05.09.25 Orsted Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.09.25 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
05.09.25 Broadcom Buy UBS AG
05.09.25 Novartis Neutral UBS AG
05.09.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
05.09.25 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.09.25 freenet Buy Warburg Research
05.09.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
05.09.25 Infineon Buy Deutsche Bank AG
05.09.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
05.09.25 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen