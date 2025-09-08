Schneider Electric Aktie
|223,95EUR
|5,45EUR
|2,49%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
Schneider Electric Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Nicholas Green befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Einschätzungen und Aussichten der europäischen Investitionsgüterindustrie für das zweite Halbjahr 2025. Der französische Technologiekonzern habe bislang ein Jahr zum Vergessen gehabt, schrieb er. Doch dies könne im zweiten Halbjahr mit einer Rückkehr zum Wachstum und Margensteigerungen wieder wettgemacht werden./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 19:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
275,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
219,60 €
|
Abst. Kursziel*:
25,23%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
223,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,80%
|
Analyst Name::
Nicholas Green
|
KGV*:
-
