Hannover Rück Aktie
|243,60EUR
|-0,80EUR
|-0,33%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hannover Rück anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 330 auf 320 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Kamran M Hossain passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Reingewinn des Rückversicherers in diesem Jahr etwas nach unten an. Sollten die Großschäden im zweiten Halbjahr unter den Erwartungen liegen, dürfte das Unternehmen seine Rücklagen aufstocken. Dies wiederum sollte Hannover Re helfen, auch bei nachlassendem Konjunkturzyklus weiterhin gute Ergebnisse zu erzielen./rob/la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 18:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 18:33 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Hannover Rück Overweight
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
320,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
244,20 €
|
Abst. Kursziel*:
31,04%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
243,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,36%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
