Ströer Aktie
|40,15EUR
|0,15EUR
|0,38%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Ströer von 75 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey erwähnte in einer am Montag vorliegenden Studie, das zweite Quartal und der Ausblick des Werbekonzerns seien schwach ausgefallen. Der Experte hält es aber für wahrscheinlich, dass die Gewinnentwicklung ihren Tiefpunkt durchschritten hat./rob/tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
73,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39,65 €
|
Abst. Kursziel*:
84,11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
81,82%
|
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey
|
KGV*:
-
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaAmehr Analysen
|02.09.25
|Ströer Buy
|UBS AG
|22.08.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Ströer Buy
|UBS AG
|13.08.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
