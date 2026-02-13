UniCredit Aktie
|71,80EUR
|-2,61EUR
|-3,51%
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
13.02.2026 12:16:59
UniCredit Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 85,70 auf 91,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Donnerstag an den jüngsten Quartalsbericht der Italiener an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 11:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
91,70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73,35 €
|
Abst. Kursziel*:
25,02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,72%
|
Analyst Name::
Sofie Peterzens
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
