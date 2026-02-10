UniCredit Aktie

78,10EUR -1,01EUR -1,28%
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

10.02.2026 07:40:28

UniCredit Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 79 auf 88,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Neue geschäftliche Zielvorgaben der italienischen Großbank fußten auf Wachstum und Effizienz, schrieb Paola Sabbione am Montagabend. So könnte sich das Kreditbuch von 2025 bis 2028 um jährlich mehr als fünf Prozent ausweiten. Gleichzeitig sei die Bewertung der Aktien ansprechend./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 20:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 20:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
Unternehmen:
UniCredit S.p.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
88,90 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
78,75 € 		Abst. Kursziel*:
12,89%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
78,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,83%
Analyst Name::
Paola Sabbione 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

