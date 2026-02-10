UniCredit Aktie
|78,10EUR
|-1,01EUR
|-1,28%
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
UniCredit Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 79 auf 88,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Neue geschäftliche Zielvorgaben der italienischen Großbank fußten auf Wachstum und Effizienz, schrieb Paola Sabbione am Montagabend. So könnte sich das Kreditbuch von 2025 bis 2028 um jährlich mehr als fünf Prozent ausweiten. Gleichzeitig sei die Bewertung der Aktien ansprechend./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 20:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 20:51 / GMT
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
88,90 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
78,75 €
|
Abst. Kursziel*:
12,89%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
78,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,83%
|
Analyst Name::
Paola Sabbione
|
KGV*:
-
