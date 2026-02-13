UniCredit Aktie
|72,09EUR
|-2,32EUR
|-3,12%
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
UniCredit Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Overweight" belassen. Der Tenor der Gespräche mit dem Management der Großbank sei positiv gewesen, schrieb Delphine Lee am Donnerstagabend. Die Unicredit fokussiere sich stark auf die Einführung von KI und weitere Kostensenkungen, um in Bezug auf Effizienz und Rentabilität branchenweit führend zu werden./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
87,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
73,35 €
|
Abst. Kursziel*:
18,61%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
72,09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,68%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|10:50
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|UniCredit S.p.A.
|72,81
|-2,15%
