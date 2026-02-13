Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Daimler Truck von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Nick Housden berichtete in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar von "Lebenszeichen" des Marktes in Nordamerika. Vor diesem Hintergrund bleibt Daimler Truck auch nach der bereits gestiegenen Bewertung sein "Top Pick", während er den Konkurrenten Volvo wegen dort geringerer Präsenz abstufte. Daimler werde mit einem 50-prozentigen Abschlag zum US-Konzern Paccar bewertet./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:43 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Daimler Truck
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
42,60 €
Abst. Kursziel*:
17,37%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
42,67 €
Abst. Kursziel aktuell:
17,18%
Analyst Name::
Nick Housden
