AB InBev Aktie

67,58EUR 0,24EUR 0,36%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

13.02.2026 09:40:06

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev von 94 auf 93 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz eines niedrigeren Absatzes habe der Bierbrauer im Schlussquartal solide abgeschnitten, schrieb Laurence Whyatt am Donnerstagabend. Er hob die Preisentwicklung, den Gewinnmargenfokus und die Premiumisierung des Angebots hervor./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 20:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
67,24 € 		Abst. Kursziel*:
38,31%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
67,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,61%
Analyst Name::
Laurence Whyatt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

