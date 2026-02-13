LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev von 94 auf 93 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz eines niedrigeren Absatzes habe der Bierbrauer im Schlussquartal solide abgeschnitten, schrieb Laurence Whyatt am Donnerstagabend. Er hob die Preisentwicklung, den Gewinnmargenfokus und die Premiumisierung des Angebots hervor./mis/rob/ag



