Santander Aktie
|10,22EUR
|-0,08EUR
|-0,74%
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
Santander Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 12,40 auf 12,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf den Kapitalmarkttag Ende des Monats. Ihre Ergebnisprognosen bis 2028 steigen um bis zu 3 Prozent./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 09:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
12,60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,21 €
|
Abst. Kursziel*:
23,36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,31%
|
Analyst Name::
Sofie Peterzens
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|10:48
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|04.02.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|10,26
|-0,35%
