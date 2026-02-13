Siemens Aktie

13.02.2026 11:02:06

Siemens Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens von 300 auf 325 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Technologiekonzern habe einen unerwartet starken Start ins Geschäftsjahr 2025/26 verzeichnet, schrieb Phil Buller am Donnerstagabend in seinem Resümee. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025/26 und 2026/27./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Overweight
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
248,15 € 		Abst. Kursziel*:
30,97%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
247,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,55%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

