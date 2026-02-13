NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens von 300 auf 325 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Technologiekonzern habe einen unerwartet starken Start ins Geschäftsjahr 2025/26 verzeichnet, schrieb Phil Buller am Donnerstagabend in seinem Resümee. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025/26 und 2026/27./rob/edh/ag



