Siemens Aktie
|247,05EUR
|-14,55EUR
|-5,56%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens von 300 auf 325 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Technologiekonzern habe einen unerwartet starken Start ins Geschäftsjahr 2025/26 verzeichnet, schrieb Phil Buller am Donnerstagabend in seinem Resümee. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025/26 und 2026/27./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
325,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
248,15 €
|
Abst. Kursziel*:
30,97%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
247,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,55%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
