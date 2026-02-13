Deutsche Börse Aktie
|211,00EUR
|2,60EUR
|1,25%
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Börse von 290 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die angekündigte Komplettübernahme von ISS Stoxx sei teuer, aber notwendig für den Börsenbetreiber und Datenanbieter, schrieb Grace Dargan am Donnerstagabend. Damit entfalle nun der Minderheitseigner von ISS und es entstehe mehr Klarheit in puncto ausschüttbares Überschusskapital der Deutschen Börse./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
210,10 €
|
Abst. Kursziel*:
42,79%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
211,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,18%
|
Analyst Name::
Grace Dargan
|
KGV*:
-
