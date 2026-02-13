Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

918,70EUR -2,30EUR -0,25%
Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

13.02.2026 06:41:58

Adyen BV Parts Sociales Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 1850 auf 1240 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anleger hätten den Zahlungsabwickler nach ernuet gekapptem Wachstumsziel "degradiert", schrieb Hannes Leitner in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum weiteren Kurseinbruch nach dem Geschäftsbericht. Er kann die Frustration nachvollziehen, weist aber auf positive Aspekte hin, die zutage treten dürften, wenn sich der Staub gelegt hat - beispielsweise den starken Cashflow. Leitner kappte zwar seine Prognosen, bekräftigte aber seine Kaufempfehlung./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1 240,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
916,80 € 		Abst. Kursziel*:
35,25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
918,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,97%
Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

