Volvo AB Aktie
|32,14EUR
|-0,71EUR
|-2,16%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volvo von 350 auf 360 schwedische Kronen angehoben, die Aktien aber von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Analyst Nick Housden begründete dies in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung mit der starken Kursentwicklung des Nutzfahrzeugbauers in eigentlich herausfordernden Zeiten für die Branche. In der aktuellen Zyklusphase bevorzugt er Unternehmen mit einer stärkeren Präsenz in Nordamerika, da sich der Markt dort in einem Turnaround befinde./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:43 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Sector Perform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
360,00 SEK
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
348,20 SEK
|
Abst. Kursziel*:
3,39%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
348,20 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,39%
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo AB (B)
Analysen zu Volvo AB (B)
