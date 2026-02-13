RELX Aktie

25,04EUR 0,60EUR 2,45%
RELX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.02.2026 11:30:32

RELX Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Relx von 4345 auf 3450 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Christophe Cherblanc bezog am Donnerstagabend Stellung dazu, wie das derzeit von Anlegern wahrgenommene KI-Risiko bei dem Medienkonzern mit dessen Bewertung in Einklang gebracht werden kann. Er sieht bei Relx weiterhin die größte Diskrepanz zwischen den Sorgen und handfesten Beweisen, dass KI-Produkte das Wachstum beschleunigen. Dennoch passte er sein Modell an die Bewertung anderer vergleichbarer Unternehmen an, die den Bedenken ausgesetzt seien./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 20:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 20:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Outperform
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
34,50 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
24,80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
21,71 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

mehr Nachrichten