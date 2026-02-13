RELX Aktie
|25,04EUR
|0,60EUR
|2,45%
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
RELX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Relx von 4345 auf 3450 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Christophe Cherblanc bezog am Donnerstagabend Stellung dazu, wie das derzeit von Anlegern wahrgenommene KI-Risiko bei dem Medienkonzern mit dessen Bewertung in Einklang gebracht werden kann. Er sieht bei Relx weiterhin die größte Diskrepanz zwischen den Sorgen und handfesten Beweisen, dass KI-Produkte das Wachstum beschleunigen. Dennoch passte er sein Modell an die Bewertung anderer vergleichbarer Unternehmen an, die den Bedenken ausgesetzt seien./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 20:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 20:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Outperform
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
34,50 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
24,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
21,71 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Christophe Cherblanc
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
12:27
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.at)
|
12:27
|Börse London: FTSE 100 am Freitagmittag in Rot (finanzen.at)
|
09:29
|Freitagshandel in London: FTSE 100 beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
09:29