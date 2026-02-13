NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel ging in seinem am Freitag veröffentlichten Kommentar auf die hartnäckigen KI-Sorgen in der europäischen Internetbranche ein. Beim Essenslieferanten Delivery Hero seien die nächsten strategischen Schritte mit dem Portfolio das wichtigste Anlegerthema. Die ordentliche operative Entwicklung interessiere aktuell eher weniger. Die Anleger sähen enorme Diskrepanz zwischen Börsenkurs und wahrem inneren Wert, seien aber zunehmend skeptisch, ob das Management ihn auch herauskristallisiere./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:48 / GMT



