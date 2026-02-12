Commerzbank Aktie
|34,35EUR
|-0,02EUR
|-0,06%
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
Commerzbank Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Trends im vierten Quartal seien positiv gewesen, aber ihre Schätzungen für 2028 änderten sich nur wenig, da sie bereits über den Commerzbank-Prognosen lägen, schrieb Anke Reingen am Donnerstag nach der Zahlenvorlage./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 14:55 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 14:55 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
