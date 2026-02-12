Commerzbank Aktie

34,35EUR -0,02EUR -0,06%
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

12.02.2026 22:05:45

Commerzbank Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Trends im vierten Quartal seien positiv gewesen, aber ihre Schätzungen für 2028 änderten sich nur wenig, da sie bereits über den Commerzbank-Prognosen lägen, schrieb Anke Reingen am Donnerstag nach der Zahlenvorlage./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 14:55 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 14:55 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
33,94 € 		Abst. Kursziel*:
9,02%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
34,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,71%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Commerzbank

