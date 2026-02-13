AB InBev Aktie

67,20EUR -0,14EUR -0,21%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

13.02.2026 11:19:28

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Trevor Stirling attestierte dem Brauereikonzern am Donnerstag einen soliden Ausklang des vergangenen Geschäftsjahres. Die Voraussetzungen für 2026 seien sehr ermutigend./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 16:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
67,24 € 		Abst. Kursziel*:
21,95%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
67,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,02%
Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

