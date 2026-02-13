JENOPTIK Aktie

26,38EUR -0,56EUR -2,08%
JENOPTIK

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

13.02.2026 08:32:14

JENOPTIK Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Die Jenaer hätten schwache Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht, aber einen positiven Ausblick gegeben, schrieb Henrik Paganetty am Freitag. Die Nachfrage im Bereich Halbleiter-Equipment habe sich im zweiten Halbjahr 2025 stabilisiert./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
Unternehmen:
JENOPTIK AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26,28 € 		Abst. Kursziel*:
-8,68%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,02%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu JENOPTIK AG

Analysen zu JENOPTIK AG

08:49 JENOPTIK Buy Warburg Research
08:32 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
30.01.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Aktien in diesem Artikel

JENOPTIK AG 26,38 -2,08%

