ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siltronic auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Hersteller von Halbleiterwafern stehe vor einem weiteren Jahr der Herausforderungen, schrieb Harry Blaiklock in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen und Wettbewerber hätten bereits deutlich darauf hingewiesen, dass 2026 ein weiteres schwieriges Jahr für Siliziumwafer werden würde. Der Ausblick von Siltronic sei aber deutlich vorsichtiger ausgefallen als erwartet./rob/err/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
