Carl Zeiss Meditec Aktie
|26,84EUR
|1,46EUR
|5,75%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 32 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Geschäftsausblick bleibe mit Unsicherheiten behaftet, schrieb Jonathon Unwin am Donnerstagabend nach Analyse der Zahlen zum ersten Geschäftsquartal. Der Wettbewerb in China nehme zu. Der Experte bevorzugt es, zunächst abzuwarten./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 20:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
26,80 €
|
Abst. Kursziel*:
11,94%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
26,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,77%
|
Analyst Name::
Jonathon Unwin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
12.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.02.26
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.02.26