NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 380 Euro auf "Outperform" belassen. Adrien Rabier wertet die Ziele für 2026 und 2028 des Triebwerkbaues positiv. Der Ausblick sei stark, vor allem, weil das Unternehmen für gewöhnlich bei seinen Zielen zunächst vorsichtig sei, schrieb der Experte am Freitag./mis/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 06:52 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 06:52 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.