SAFRAN Aktie
|330,30EUR
|23,60EUR
|7,69%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 380 Euro auf "Outperform" belassen. Adrien Rabier wertet die Ziele für 2026 und 2028 des Triebwerkbaues positiv. Der Ausblick sei stark, vor allem, weil das Unternehmen für gewöhnlich bei seinen Zielen zunächst vorsichtig sei, schrieb der Experte am Freitag./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 06:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 06:52 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
380,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
330,90 €
|
Abst. Kursziel*:
14,84%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
330,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,05%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
Analysen zu SAFRAN S.A.
|10:16
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|08:53
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:23
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|08:53
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:23
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:53
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:23
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|10:16
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|331,90
|8,22%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:03
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|11:02
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:54
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:50
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:48
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:48
|RELX Buy
|UBS AG
|10:47
|AB InBev Buy
|UBS AG
|10:37
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:37
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10:31
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|10:31
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|10:20
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:18
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|10:16
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|09:59
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|09:57
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|09:44
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|09:43
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|09:40
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|09:40
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|09:39
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|09:27
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|09:27
|Hermès Neutral
|UBS AG
|09:24
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|09:24
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|09:04
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|08:53
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:49
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|08:32
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|08:15
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06:58
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.