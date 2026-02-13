Siemens Energy Aktie
|157,40EUR
|-4,65EUR
|-2,87%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Energy von 130 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Geschäftsquartal sei stark ausgefallen, schrieb Richard Dawson am Donnerstagabend in seinem Resümee. Vor allem der sehr hohe Auftragseingang dürfte das weitere Wachstum vorantreiben./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
195,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
161,50 €
|
Abst. Kursziel*:
20,74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
157,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,89%
|
Analyst Name::
Richard Dawson
|
KGV*:
-
