Siemens Energy Aktie

157,40EUR -4,65EUR -2,87%
Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.02.2026 11:28:23

Siemens Energy Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Energy von 130 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Geschäftsquartal sei stark ausgefallen, schrieb Richard Dawson am Donnerstagabend in seinem Resümee. Vor allem der sehr hohe Auftragseingang dürfte das weitere Wachstum vorantreiben./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
195,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
161,50 € 		Abst. Kursziel*:
20,74%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
157,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,89%
Analyst Name::
Richard Dawson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten