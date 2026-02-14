Mercedes-Benz Group Aktie
|57,49EUR
|0,66EUR
|1,16%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach Zahlen und einem anschließenden Analystengespräch von 66 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Begleitaussagen zur Strategie unterstrichen den Fokus des Autobauers auf die Aktionärsrendite, schrieb Stephen Reitman in seinem am Freitag vorliegenden Resümee. Ausschlaggebend für die Zielsenkung seien gesenkte Gewinnschätzungen für 2026, die nur teilweise durch den Wertzuwachs der Daimler-Truck-Beteiligung kompensiert würden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 23:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
61,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
57,61 €
|
Abst. Kursziel*:
5,88%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
57,49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,11%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
