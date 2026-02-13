SAFRAN Aktie
|329,30EUR
|22,60EUR
|7,37%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. Die positive Überraschung sei der Cashflow, schrieb Chloe Lemarie am Freitag nach Zahlen des Rüstungskonzerns. Dies gelte auch für den Barmittelfluss-Ausblick bis 2028./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
360,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
312,40 €
|
Abst. Kursziel*:
15,24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
329,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,32%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
|
08:57
|AKTIE IM FOKUS: Safran gefragt - JPMorgan lobt Ausblick (dpa-AFX)
|
09.02.26
|EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.02.26
|EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
26.01.26
|EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.01.26