Mercedes-Benz Group Aktie
|57,64EUR
|0,81EUR
|1,43%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 63 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe in einem ohnehin herausfordernden Marktumfeld schwache Ergebnisse vorgelegt, schrieb Romain Gourvil am Donnerstagabend. Die Ausschüttungsrendite bleibe aber mit rund 10 Prozent attraktiv./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
57,61 €
|
Abst. Kursziel*:
4,15%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
57,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,09%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
12:27
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
12:07
|Analyse: Bernstein Research bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Market-Perform in neuer Analyse (finanzen.at)
|
11:22
|Analyse: Hold-Bewertung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie von Jefferies & Company Inc. (finanzen.at)
|
11:13
|Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Equal Weight (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Start (finanzen.at)
|
12.02.26
|Mercedes-Benz-Aktie in Rot: Gewinneinbruch verzeichnet - Dividende soll sinken (finanzen.at)
|
12.02.26
|Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie (finanzen.at)
|
12.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)