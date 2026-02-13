AB InBev Aktie
|67,54EUR
|0,20EUR
|0,30%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev von 71 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bierbrauer scheine nun näher dran zu sein an einem positiven Absatzwendepunkt, schrieb Sanjeet Aujla am Freitag im Resümee der Zahlen. Ab dem zweiten Quartal sollten die Verkaufszahlen wieder zulegen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
77,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67,24 €
|
Abst. Kursziel*:
14,52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,01%
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|10:47
|AB InBev Buy
|UBS AG
|09:40
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|67,56
|0,33%
