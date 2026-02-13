AB InBev Aktie

67,54EUR 0,20EUR 0,30%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

13.02.2026 10:47:36

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev von 71 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bierbrauer scheine nun näher dran zu sein an einem positiven Absatzwendepunkt, schrieb Sanjeet Aujla am Freitag im Resümee der Zahlen. Ab dem zweiten Quartal sollten die Verkaufszahlen wieder zulegen./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
77,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67,24 € 		Abst. Kursziel*:
14,52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
67,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,01%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

AB InBev-Aktie im Plus: Operatives Ergebnis zieht mehr als erwartet an

Sinkende Kosten Der Bierbrauer AB InBev hat im vergangenen Jahr dank sinkender Kosten trotz eines leichten Umsatzrückgangs operativ etwas mehr verdient.

10.02.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
03.02.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
27.01.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
20.01.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
13.01.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
06.01.26
 AB InBev-Aktie fällt: AB InBev investiert Milliarden in Rückkauf von Anteilen an US-Dosenwerken (Dow Jones)
06.01.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
31.12.25
 Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

10:47 AB InBev Buy UBS AG
09:40 AB InBev Overweight Barclays Capital
12.02.26 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
12.02.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 67,56 0,33% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

