13.02.2026 10:21:36

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die überraschend schwache Entwicklung des operativen Gewinns in der Autosparte und der triste Gewinnausblick sollten zu niedrigeren Markterwartungen führen, schrieb Henning Cosman am Donnerstagabend im Nachgang der Zahlen. Aus Aktionärssicht stünden dem aber Kosteneinsparungen und die Ausschüttungen an die Anteilseigner positiv entgegen./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 23:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
57,54 € 		Abst. Kursziel*:
-4,41%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
57,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,51%
Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:17 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
10:31 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
10:21 Mercedes-Benz Group Equal Weight Barclays Capital
12.02.26 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
12.02.26 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
