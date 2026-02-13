Mercedes-Benz Group Aktie
|57,60EUR
|0,77EUR
|1,35%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die überraschend schwache Entwicklung des operativen Gewinns in der Autosparte und der triste Gewinnausblick sollten zu niedrigeren Markterwartungen führen, schrieb Henning Cosman am Donnerstagabend im Nachgang der Zahlen. Aus Aktionärssicht stünden dem aber Kosteneinsparungen und die Ausschüttungen an die Anteilseigner positiv entgegen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 23:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
57,54 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,41%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
57,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,51%
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|57,67
|1,48%
