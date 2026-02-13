SAFRAN Aktie

329,30EUR 22,60EUR 7,37%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

13.02.2026 08:21:55

SAFRAN Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Der Free Cashflow habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Ken Herbert am Freitag nach den Zahlen des Rüstungskonzerns. Der erhöhte Ausblick bis 2028 sei positiv, die Markterwartungen lägen allerdings bereits am oberen Rand./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:02 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
312,40 € 		Abst. Kursziel*:
8,83%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
329,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,25%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

