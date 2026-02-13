NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Der Free Cashflow habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Ken Herbert am Freitag nach den Zahlen des Rüstungskonzerns. Der erhöhte Ausblick bis 2028 sei positiv, die Markterwartungen lägen allerdings bereits am oberen Rand./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:02 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:02 / EST



