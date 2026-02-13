RELX Aktie
|25,08EUR
|0,64EUR
|2,62%
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
RELX Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Relx von 4570 auf 3600 Pence gesenkt, die Einstufung nach dem von KI-Sorgen ausgelösten Kursrutsch auf "Buy" belassen. 2025 sei stark gelaufen, der Ausblick habe sich verbessert und der Aktienrückkauf sei ausgeweitet worden, schrieb Jo Barnet-Lamb am Freitag im Resümee der Zahlen. In der Telefonkonferenz zu den Resltaten habe sich das Management zuversichtlich geäußert; es gebe demnach keine Anzeichen disruptiven KI-Wettbewerbs. Wegen der gestiegenen KI-Unsicherheit habe sie dennoch das Kursziel gesenkt./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
36,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21,77 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
09:29
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
09:29
|Freitagshandel in London: FTSE 100 beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
12.02.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
12.02.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 klettert am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
12.02.26