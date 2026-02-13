RELX Aktie

25,08EUR 0,64EUR 2,62%
RELX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

13.02.2026 10:48:13

RELX Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Relx von 4570 auf 3600 Pence gesenkt, die Einstufung nach dem von KI-Sorgen ausgelösten Kursrutsch auf "Buy" belassen. 2025 sei stark gelaufen, der Ausblick habe sich verbessert und der Aktienrückkauf sei ausgeweitet worden, schrieb Jo Barnet-Lamb am Freitag im Resümee der Zahlen. In der Telefonkonferenz zu den Resltaten habe sich das Management zuversichtlich geäußert; es gebe demnach keine Anzeichen disruptiven KI-Wettbewerbs. Wegen der gestiegenen KI-Unsicherheit habe sie dennoch das Kursziel gesenkt./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
36,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24,80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21,77 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

