Die Analysten der Schweizer Großbank Credit Suisse haben ihr Kursziel für die Aktie des heimischen Verbund von 46,5 auf 57,0 Euro erhöht. Das Kursziel liegt aber weiter deutlich unter dem aktuellen Kursniveau. Zum Vergleich: Am Donnerstag notierten Verbund am Vormittag mit einem Plus von 0,34 Prozent bei 73,85 Euro. Ihre Anlageempfehlung "Underperform" für die Titel des Stromerzeugers haben die Analysten daher bestätigt.

Trotz des aufgehellten Marktumfelds sehen sie die Aktie weiter als teuer bewertet an, schreiben die Credit-Suisse-Analysten. So haben die Experten zwar ihre Energiepreisprognosen erhöht, der Aktienkurs habe aber zuletzt schneller angezogen als die Fundamentaldaten.

