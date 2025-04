FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vestas von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 150 auf 110 dänische Kronen gesenkt. Vor dem Hintergrund von Aktualisierungen im Bereich Offshore sieht Analyst John Kim laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie für das Geschäftsjahr 2025 des dänischen Windkraftanlagenbauers nur noch wenig Potenzial für Überraschungen. Bislang hatte er Aufwärtschancen im Vergleich zu den Prognosen des Managements im Bereich Onshore gesehen, aber "Kinderkrankheiten" im Offshore-Bereich gäben Anlass zur Sorge. Im ersten Quartal dürfte Vestas die Erwartungen an die Profitabilität verfehlen, schrieb er zudem./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2025 / 08:07 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.