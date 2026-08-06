Vestas Wind Systems A-S Aktie
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WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 251 dänischen Kronen belassen. Er habe seine Schätzungen für den Windanlagenbauer aktualisiert, schrieb Akash Gupta in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er rechne immer noch damit, dass die Markterwartungen deutlich übertroffen werden./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:53 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
251,00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23,36 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
172,00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
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