NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 251 dänischen Kronen belassen. Er habe seine Schätzungen für den Windanlagenbauer aktualisiert, schrieb Akash Gupta in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er rechne immer noch damit, dass die Markterwartungen deutlich übertroffen werden./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:53 / BST





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