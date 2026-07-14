Salzgitter Aktie

54,65EUR 3,55EUR 6,95%
Salzgitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

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14.07.2026 06:34:03

Salzgitter Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter von 55 auf 66 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Konzern sei einer der größten Profiteure steigender Volumina und Preise im Zuge der Protektionsmaßnahmen für die europäische Stahlbranche, schrieb Cole Hathorn am Montag. Zudem schlage das deutsche Infrastrukturpaket ab 2027 durch. Hathorn sieht 2026 Spielraum für eine weitere Erhöhung der operativen Ergebnisprognose (Ebitda) und liegt mit seiner Prognose für 2027 um 18 Prozent über dem Konsens./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 13:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salzgitter Buy
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
51,75 € 		Abst. Kursziel*:
27,54%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
54,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,77%
Analyst Name::
Cole Hathorn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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