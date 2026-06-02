Volvo AB Aktie

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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

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02.06.2026 15:12:14

Volvo AB (B) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 290 schwedische Kronen belassen. Chad Dillard wertete in einer am Dienstag vorliegenden Studie aktuelle Daten zum Truck-Markt in den USA aus. Die Produktion sei dort im ersten Quartal schwach gewesen, aber der Rückgang habe sich im April verlangsamt. Der Ausblick des Marktforschers ACT habe sich im Vergleich zum Vormonat kaum verändert./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 18:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 18:09 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
290,00 SEK
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
29,23 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
314,60 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Chad Dillard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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