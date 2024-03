HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vossloh von 51 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bahntechnik-Hersteller sei auf einem guten Weg, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Finanzmittelfluss (Cashflow) nehme endlich Fahrt auf. An seinen Schätzungen nahm der Experte für 2024 und 2025 nur kleinere Anpassungen vor, aber er führte jene für 2026 in sein Modell ein./tih/mis



