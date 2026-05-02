FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Hold" belassen. Die endgültigen Quartalsergebnisse seien ein Spiegel der positiven Eckdaten, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET



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