WACKER CHEMIE Aktie
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WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
30.04.2026 12:57:46
WACKER CHEMIE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Hold" belassen. Die endgültigen Quartalsergebnisse seien ein Spiegel der positiven Eckdaten, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
76,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
92,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-18,02%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
93,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18,89%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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