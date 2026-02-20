Walmart Aktie
|106,16EUR
|0,32EUR
|0,30%
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
Walmart Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Walmart mit einem Kursziel von 137 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Einzelhändler habe die Erwartungen an das vergangene Quartal wohl knapp verfehlt und einen erwartungsgemäß konservativen operativen Ergebnisausblick gegeben, schrieb Christopher Horvers am Donnerstagabend zum jüngsten Zwischenbericht. Doch der langfristige Anlagehintergrund bleibe intakt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:52 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:52 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Overweight
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 137,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 124,87
|
Abst. Kursziel*:
9,71%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 124,87
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,71%
|
Analyst Name::
Christopher Horvers
|
KGV*:
-
