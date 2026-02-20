Walmart Aktie

106,16EUR 0,32EUR 0,30%
Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

20.02.2026 06:57:56

Walmart Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Walmart mit einem Kursziel von 137 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Einzelhändler habe die Erwartungen an das vergangene Quartal wohl knapp verfehlt und einen erwartungsgemäß konservativen operativen Ergebnisausblick gegeben, schrieb Christopher Horvers am Donnerstagabend zum jüngsten Zwischenbericht. Doch der langfristige Anlagehintergrund bleibe intakt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:52 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:52 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walmart Overweight
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 137,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 124,87 		Abst. Kursziel*:
9,71%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 124,87 		Abst. Kursziel aktuell:
9,71%
Analyst Name::
Christopher Horvers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Walmart

