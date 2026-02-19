Walmart Aktie
|109,72EUR
|2,30EUR
|2,14%
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
Walmart Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 137 US-Dollar belassen. Das vierte Quartal des US-Einzelhändlers und hier vor allem das operative Ergebnis seien wohl etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Christopher Horvers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose für 2026 habe unter der Konsenserwartung gelegen, entspreche aber seinem erwarteten Wachstum des operativen Ergebnisses von 6 bis 8 Prozent. Die Spanne für das Ergebnis je Aktie habe indes unter seiner Schätzung gelegen. Der Grund seien vor allem Sondereffekte./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:58 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:58 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Overweight
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 137,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 126,62
|
Abst. Kursziel*:
8,20%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 129,26
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,99%
|
Analyst Name::
Christopher Horvers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Walmart
|
14:06
|ROUNDUP: Walmart stapelt tiefer als erwartet wegen unsicherer Konjunktur (dpa-AFX)
|
13:02
|Walmart sales boosted by wealthy online shoppers (Financial Times)
|
11:38
|Ausblick: Walmart legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
18.02.26
|Börse New York: Dow Jones schließt im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
18.02.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones notiert im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.02.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Walmart
|14:34
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:34
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:34
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Walmart
|108,28
|0,80%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:34
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:00
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|12:40
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|12:31
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:15
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|12:13
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:13
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Santander Buy
|UBS AG
|11:34
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11:17
|KRONES Buy
|UBS AG
|11:07
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:05
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|11:05
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|11:04
|Airbus Buy
|UBS AG
|11:02
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|10:54
|Renault Sell
|UBS AG
|10:40
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|10:06
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|10:05
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:52
|freenet Sell
|UBS AG
|09:48
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:38
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|09:28
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|09:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:24
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:18
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:10
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:05
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|09:04
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|09:03
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|08:50
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|08:46
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08:40
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:39
|KRONES Buy
|Warburg Research
|08:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:37
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|08:14
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08:12
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets