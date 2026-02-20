National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido ging am Donnerstagabend auf die zuletzt drängendsten Themen in der europäischen Versorgerbranche ein, wie die Reform des CO2-Emissionshandels (ETS), des Strommarkts und - ganz aktuell - die Intervention Italiens bei den Strompreisen. Auf letztere werde die EU-Kommission auf jeden Fall reagieren. Denn damit gerate eines der bisherigen Grundprinzipien weiter ins Wanken - die Förderung von sauberer Energie. In diesem Branchenumfeld bestätigt Garrido seine Top-Favoriten SSE und RWE. Erstere wegen des überdurchschnittlichen Wachstums im Bereich Energienetze und letztere wegen ihrer Kapazitätsdynamik mit langfristigen Verträgen. Auch die Netzbetreiber National Grid und Eon sieht er als "sichere Häfen"./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu National Grid plc
