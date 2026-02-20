HOCHTIEF Aktie
|411,00EUR
|19,40EUR
|4,95%
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
HOCHTIEF Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief von 371 auf 387 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktie habe angesichts vorab hoher Erwartungen leicht negativ auf die jüngsten Quartalszahlen reagiert, schrieb Graham Hunt in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Baukonzern profitiere aber weiter von der sehr hohen Nachfrage nach KI-Rechenzentren - so habe sich der Auftragseingang bei der Tochter Turner verdoppelt. Aussagen auf der Analystenkonferenz zu den Zahlen hätten die konservative Ausblickspolitik von Hochtief bestätigt. Daher bleibt Hunt bei seinen Prognosen knapp oberhalb der Unternehmensziele. Wegen der nachlassenden Dynamik präferiert er weiter die Aktien des Mutterkonzerns ACS./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 23:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 23:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Hold
|
Unternehmen:
HOCHTIEF AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
387,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
397,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,52%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
411,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,84%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
12:27
|Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
09:29
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Hochtief auf 387 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
19.02.26
|ROUNDUP: Hochtief will nach Gewinnsprung weiter zulegen - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
19.02.26
|Hochtief will nach Gewinnsprung weiter zulegen (dpa-AFX)
|
18.02.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
18.02.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
18.02.26
|Aktie auf Rekord: HOCHTIEF profitiert von Milliardenprojekt der Bundeswehr (dpa-AFX)