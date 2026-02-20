Air Liquide Aktie

174,26EUR 6,90EUR 4,12%
Air Liquide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

20.02.2026 10:59:04

Air Liquide Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide nach dem Bericht zum zweiten Geschäftshalbjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 189 Euro belassen. Die Ergebnisse des Gasekonzerns hätten mehr von der Zuverlässigkeit geboten, die Anleger vom Unternehmen erwarteten, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er bekräftigt seine positive Empfehlung - vor allem wegen des beschleunigten Wachstums im Geschäftsbereich Elektronics und der weiterhin soliden Geschäftsentwicklung./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:34 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
189,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
173,66 € 		Abst. Kursziel*:
8,83%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
174,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,46%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

