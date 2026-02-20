Unilever Aktie

48,22EUR -3,06EUR -5,97%
Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

20.02.2026 07:09:52

Unilever Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Soliden Resultaten im Schlussquartal stehe ein konservativer Wachstumsausblick des Konsumgüterkonzerns gegenüber, schrieb Callum Elliott in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Um die Mitte der Prognosespanne zu erreichen, müsse sich das Wachstum nun in Europa und der Region Americas beschleunigen./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Outperform
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
58,00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 55,42 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:09 Unilever Outperform Bernstein Research
18.02.26 Unilever Sell UBS AG
18.02.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.02.26 Unilever Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.26 Unilever Overweight Barclays Capital
