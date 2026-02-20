Unilever Aktie
|48,22EUR
|-3,06EUR
|-5,97%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Soliden Resultaten im Schlussquartal stehe ein konservativer Wachstumsausblick des Konsumgüterkonzerns gegenüber, schrieb Callum Elliott in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Um die Mitte der Prognosespanne zu erreichen, müsse sich das Wachstum nun in Europa und der Region Americas beschleunigen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Outperform
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
58,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 55,42
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever plc
|
18.02.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Unilever auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 5840 Pence (dpa-AFX)
|
17.02.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 6000 Pence (dpa-AFX)
|
12.02.26
|Unilever-Aktie fällt: Schwieriges Umfeld - dennoch dürfte Wachstum anziehen (dpa-AFX)
|
12.02.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 5700 Pence (dpa-AFX)
|
09.02.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Unilever auf 'Hold' - Ziel 5150 Pence (dpa-AFX)
|
09.12.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Unilever klar im Plus nach Abspaltung von The Magnum Ice (dpa-AFX)
|
09.12.25
|Abspaltung: Magnum Ice Cream-Aktie ohne große Kursausschläge (dpa-AFX)
|
08.12.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu Unilever plc
|07:09
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|18.02.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|07:09
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|18.02.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|07:09
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|13.02.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|12.02.26
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|18.02.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Unilever Halten
|DZ BANK
|13.02.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Unilever plc
|48,22
|-5,97%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:04
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|07:41
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|07:18
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|07:15
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:10
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07:01
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|06:57
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:23
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:06
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06:01
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:01
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|19.02.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|19.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|19.02.26
|KRONES Buy
|UBS AG
|19.02.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG