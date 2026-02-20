ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Der deutliche Kursrückgang seit Jahresbeginn und insbesondere in den vergangenen zwei Wochen biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Amit Jagadeesh in seiner Einschätzung vom Donnerstag. Die Gründe, die er am Markt für den Kursrückgang gehört habe - Gefahren durch die Verwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Vermögensverwaltung und den konservativen Ausblick auf 2026 - sehe er als begrenzte fundamentale Risiken. Die Aktie des Online-Brokers bleibt sein bevorzugter Branchentitel in Europa./rob/gl/mis



