flatexDEGIRO Aktie
|30,24EUR
|0,16EUR
|0,53%
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
flatexDEGIRO Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Der deutliche Kursrückgang seit Jahresbeginn und insbesondere in den vergangenen zwei Wochen biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Amit Jagadeesh in seiner Einschätzung vom Donnerstag. Die Gründe, die er am Markt für den Kursrückgang gehört habe - Gefahren durch die Verwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Vermögensverwaltung und den konservativen Ausblick auf 2026 - sehe er als begrenzte fundamentale Risiken. Die Aktie des Online-Brokers bleibt sein bevorzugter Branchentitel in Europa./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 18:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
46,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30,24 €
|
Abst. Kursziel*:
53,77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,77%
|
Analyst Name::
Amit Jagadeesh
|
KGV*:
-
