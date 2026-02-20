Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Danone nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. "Krise, welche Krise?" überschrieb James Edwardes Jones am Freitag seine Einschätzung, die dem Nahrungsmittelkonzern eine solide Geschäftsentwicklung im Schlussquartal und 2025 attestiert. Dazu liege der Ausblick auf 2026 im Rahmen der mittelfristigen Wachstumsziele. Der Experte verwies auch darauf, dass Danone keine wesentlichen Auswirkungen des Rückrufs von Babynahrung auf die eigenen Finanzkennziffern erwarte - im Gegensatz zu Konkurrent Nestle, der die daraus resultierende Umsatzbeeinträchtigung für das laufende Quartal auf 90 Basispunkte beziffere./rob/gl/jha/
|Zusammenfassung: Danone S.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
73,96 €
|
Abst. Kursziel*:
0,05%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
73,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,43%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|10:58
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:47
|Danone Buy
|UBS AG
|10:35
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:42
|Danone Overweight
|Barclays Capital
