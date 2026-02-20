Danone Aktie

73,68EUR -0,60EUR -0,81%
Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

20.02.2026 10:49:07

Danone Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Lebensmittelkonzern sende durchwachsene Signale für 2026, schrieb Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal wirke eigentlich solide, doch im Verdeckten gebe es einige interessante Aspekte: So seien leichte Enttäuschungen an den Märkten in den USA und China zum Beispiel von Lateinamerika kaschiert worden./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:40 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Outperform
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
73,74 € 		Abst. Kursziel*:
24,76%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
73,68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,86%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Danone S.A.

