Danone Aktie

73,68EUR -0,60EUR -0,81%
Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

20.02.2026 10:47:28

Danone Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe im vierten Quartal ein überraschend starkes vergleichbares Umsatzwachstum erzielt und zudem die finanziellen Auswirkungen des Rückrufs von Babynahrung als nicht wesentlich klassifiziert, schrieb Guillaume Delmas am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
73,74 € 		Abst. Kursziel*:
28,83%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
73,68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,94%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Danone S.A.

